Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 13:40 horas, personal policial recibió una denuncia de una mujer, mayor de edad, la cual testificó sobre un hecho que había vivido en su casa, ubicada en Remedios de Escalada al 1000.

Allí, momentos antes, según lo detallado por la denunciante, se encontraba en su vivienda, cuando un sujeto se apareció dentro de la misma, argumentando que estaba siendo perseguido y entró para esconderse.

Rápidamente la damnificada empezó a gritar y pedir ayuda a sus vecinos, quienes redujeron al sospechoso y llamaron inmediatamente a los uniformados, los cuales detuvieron al hombre momentos más tarde.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría local para labrar las actas correspondientes.