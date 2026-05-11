Durante los primeros minutos del domingo, aproximadamente a las 0:45 horas, personal policial recibió un llamado al 101 de un hombre de 43 años por un robo, en su vivienda ubicada en calle Gerónimo Clara al 1500.

Según lo testificado, minutos antes el damnificado recibió un llamado de su servicio de alarma, donde le avisaron que pudieron observar a un sujeto que había ingresado a la casa y se había llevado un termo de acero que estaba sobre una mesada de la cocina.

Luego, el malhechor salió por el tapial, llevándose además 2 palas.

Rápidamente la policía comenzó un operativo cerrojo en el sector, donde pudieron dar con el delincuente en el patio de una vivienda de la misma cuadra.

El sujeto, de 41 años, fue trasladado a la comisaría local. Además secuestraron los objetos que se había robado.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el detenido sería Martín Peralta, de 41, mientras que el damnificado sería Alejandro Rodríguez, de 43.