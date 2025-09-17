En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el presidente del Aeroclub de Marcos Juárez, Luis Bodello, confirmó que la obra de balizamiento sufrió una demora por problemas con la empresa originalmente adjudicada.

La firma presentó cambios irregulares en su razón social y nuevos responsables sin antecedentes en la materia, lo que motivó la anulación del contrato. Con respecto a ello, Luis aseguró que se priorizó “resguardar los fondos públicos”.

Tras descartar a la firma inicial, se inició el proceso de negociación con una compañía de Buenos Aires especializada en balizamiento de aeródromos. Bodello, por eso, detalló que ya se realizaron “reuniones preliminares” y que la semana próxima la empresa trabajará en el lugar para “evaluar lo hecho hasta ahora”.

El trámite deberá pasar nuevamente por el Concejo Deliberante para su autorización, aunque el entrevistado aclaró que no se esperan mayores trabas. “Lo importante es que ni el Aeroclub ni la Municipalidad pusieron plata y se evitó un perjuicio mayor”, remarcó Bodello en diálogo con el medio.

El proyecto demandará al menos 30 a 45 días adicionales y un costo estimado entre un 25 y 30% más de lo previsto originalmente. Esta diferencia surge porque gran parte de lo ejecutado por la firma anterior podría no ser aprovechable y deberá revisarse en detalle.

Si bien la intención era inaugurar la obra en octubre, en coincidencia con el aniversario de la ciudad, la fecha quedó descartada. Bodello destacó que lo fundamental es contar con una “empresa seria” y especializada para “garantizar la seguridad del aeródromo”, y valoró el apoyo de la Provincia en la gestión.