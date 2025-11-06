La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer que, el día de ayer, se decretó la Ordenanza Nº 3305 sobre el mantenimiento de inmuebles y terrenos en la ciudad, la cual reemplaza a la 852 y actualiza el marco regulatorio sobre el estado de estos sitios.

En el mismo informaron que, desde ahora, se establece la obligatoriedad de los propietarios para mantener estos espacios limpios, desmalezados, y en buen estado de conservación.

Además detallaron que tendrán que cumplir las tareas de poda, desmalezamiento, desinfección de plagas, como también la eliminación de escombros y chatarra, y la conservación de los servicios básicos.

En el caso de que no se cumpla la ley, el municipio intimará a los poseedores a que lo hagan en un plazo de 5 días hábiles, si no pueden enviar personal para realizar el mantenimiento, y el costo del servicio será cobrado directamente a los propietarios del inmueble.

Toda la información completa se puede encontrar en la plataforma de información de la Municipalidad.