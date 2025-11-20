En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Mariano Danna y Luis Bodello, autoridades del Aeroclub de Marcos Juárez, nos brindaron mayores detalles de lo que ocurrirá este fin de semana.

El viernes por la noche, luego de haberse reprogramado hace casi 1 mes, se realizará la muestra de Astro Turismo, la cual está a cargo del especialista Jonathan Mira, quien viene realizando este evento en diversas partes de la provincia.

Se trata de una actividad que desarrolla un relato astronómico a cielo abierto, donde no haya contaminación lumínica, ya que el profesional muestra la alineación de estrellas y la galaxia con un puntero laser.

El evento había sido suspendido a finales de agosto, y fue reprogramado para esta fecha ya que, como explicó Mariano, tenían que esperar “la alineación” de los astros para obtener una mejor visión.

Además de ello, según como comentaron las autoridades, en el salón habrá servicio de buffet, como también una muestra fotográfica denominada ‘Cielos de Córdoba’, que muestra, justamente, los paisajes nocturnos de la provincia.

La entrada es libre y gratuita, y los interesados pueden llegarse al Aeroclub a partir de las 20 horas con su reposera, su equipo de mate, mantas, entre otras cosas.

Este evento se lleva a cabo por un trabajo en conjunto con el Aeroclub, la Fundación Proyectando MSJZ y la Municipalidad.