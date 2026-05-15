La Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información, a través de un comunicado, que durante este fin de semana se realizará una actividad especial en el Museo de Marcos Juárez por el aniversario de la Guardería Hijitus.

El evento comenzará hoy, a partir de las 19 horas, con una muestra fotográfica abierta a todo el público por los 55 años de la creación de la institución.

Luego, el sábado desde las 15, habrá actividades para las familias asociadas a la Guardería.

Ambas jornadas se realizarán de manera gratuita y abierta al público en el Museo de la ciudad, ubicado en San Martín 565. También habrá artistas invitados como Elizabeth Pepichelli, Lorena Maggi, Daniel Dellarossa, y músicos locales.