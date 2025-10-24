Durante el fin de semana pasado, como ya estaba anunciado, se llevó a cabo en la ciudad la Fiesta del Corazón Productivo del País. Fue la tercera edición del festejo, pero con una diferencia, ya que este año, pocos días antes, se votó el proyecto para que pase a ser de índole provincial, el cual se aprobó.

Los festejos comenzaron el viernes 17, con un leve cambio ya que, por cuestiones climáticas, tuvo que trasladarse al salón de La Cantera. Allí, pasada la 1 de la madrugada, abrieron el escenario los artistas locales, en este caso Candelaria Tissera y su banda.

Luego, para coronar la primera jornada, Euge Quevedo y LBC hicieron bailar al público hasta las primeras horas de la mañana.

Para el día sábado, las actividades comenzaron temprano, con diversas charlas informativas que se realizaron en el Auditorio de la Banda Municipal José Cesanelli. Allí también se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Trabajo, la cual contó con la presencia de la vicegobernadora, Myriam Prunotto.

Luego, comenzada la noche, el predio de la cancha Rodolfo Depetris, lindero al lago, abrió sus puertas para lo que sería la segunda tanda de artistas, y la cual se anunció con entrada libre y gratuita.

Como siempre, los cantantes y banda de Marcos Juárez hicieron su paso por el lugar, como fue el caso de Sofía Arburúa, entre otros. Más tarde, trayendo el folklore a la ciudad, el ‘Indio’ Lucio Rojas deleitó a los oyentes con sus notas musicales.

El cierre estuvo a cargo de Lisandro Márquez, quien cantó un repertorio de sus grandes éxitos hasta las 4 de la mañana, aproximadamente.

Para la última jornada, pasaron los locales por el Rodolfo Depetris, quienes hicieron mover el cuerpo al público presente. Luego, cerca de las 21 horas, Abel Pintos se hizo presente para hacer el broche de oro en la Fiesta Provincial.

El cantante, de larga trayectoria, hizo un paso por sus temas más conocidos. Los festejos terminaron a las 23 horas aproximadamente.