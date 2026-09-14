Durante el día domingo, mediante procedimientos que llevó la policía en diversos puntos de la ciudad el fin de semana, secuestraron varias motocicletas y aprehendieron a un sujeto por resistencia a la autoridad.

Según la información difundida por el personal, durante el sábado lograron incautar dos rodados por infracciones a la Ley 10.326, los cuales fueron trasladados al Depósito Municipal hasta que se regularice la situación.

Luego, el domingo, mientras se encontraban en un patrullaje preventivo, pudieron dar con una Corven Triax de 250 cc., la cual tenía la chapa patente tapada con un pedazo de cartón para evitar ser controlada.

Por ese motivo, los uniformados logran controlar al conductor de la moto, quien se resistió a las autoridades y comenzó a increparlos. Una vez que lo metieron dentro del móvil policial empezó a patear la puerta trasera, logrando que el vidrio se dañara en su totalidad.

El hombre, oriundo de Marcos Juárez y mayor de edad, fue trasladado al Hospital Abel Ayerza para que realicen las curaciones necesarias de sus heridas, y luego a la comisaría, donde quedó alojado.