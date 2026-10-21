Se viene la temporada de Pileta 2026-2027 en el Club Atlètico Municipal.
En Diciembre abrimos la pileta para disfrutar del verano en el Club.
Por consultas, comunicate al 3472 594813.
CAM Pileta Temporada 2026-2027.
Apertura 05 de Diciembre.
Socios No Socios
Entrada x Dìa $ 5000 $ 7000
(Menores)
Entrada x Dìa $ 7000 $ 10000
(Mayores)
Carnet Individual $ 80000 $ 120000
Carnet Familiar
(Hasta 4) $ 300000 $ 380000
Los socios que deseen adquirir el carnet deben tener la cuota social al dìa. Consultas al: 3472 594813.