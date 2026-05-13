¡ Segundo Torneo Zonal de Gimnasia Artìstica en el Club San Martìn !.

El pasado sàbado vivimos una gran jornada deportiva en el Club San Martìn, donde se llevò a cabo el 2 Torneo Zonal de Gimnasia Artìstica.

Participaron las instituciones:

NEWBERY-EVERTON.

CHAÑARENSE.

MITRE.

JUVENTUD UNIDA.

Con la Presencia de 140 gimnastas, de las cuales 80 fueron representantes del Cele, se disfrutò de una jornada llena de talento, esfuerzo y pasiòn por este hermoso deporte. Nuestras gimnastas acompañadas por las Profes Yamila Gaño, Sofìa Belluschi, Elena Di Biaggi, Paula Ribato, y Georgina Guarino.

Las gimnastas demostraron sus destrezas, habilidades y todo el trabajo realizado durante los entrenamientos dejando en cada presentaciòn el compromiso y la dedicaciòn que las caracteriza.

¡ Felicitaciones a todos las participantes, Profes, Familias y clubes por ser Parte de este Gran encuentro deportivo !.