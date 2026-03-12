Se corrió el Show Car Santafesino bajo la lluvia en el Parque de la Velocidad de San Jorge.
En la Clase Tres:
1 VALENTÍN BALESTRINI
2 GASTÓN GIORDANO
3 ANDRÉS CIEF
4 FRANCO SÁNCHEZ
5 MAXIMILIANO FONTANA MARCOS JUÁREZ
En la Clase Dos:
1 FRANCO MELLI
2 MATEO COSTAS
3 THIAGO FERRARI
4 LUCAS CANTELI
5 MATEO CARRERA
17 CRISTIÁN DEZOTTI MARCOS JUÁREZ
Abandonó: ROMÁN SERRA MARCOS JUÁREZ
Clase Uno:
1 NICOLÁS BENITO
2 MATÍAS SCAGLIA
3 HERMAN OCHETTI
4 MARCOS PALOMBIZIO
5 ESTEBAN FLORES
15 JOAQUÍN VOLPI MARCOS JUÁREZ
23 AGUSTÍN DEZOTTI MARCOS JUÁREZ
TC 4000:
1 FABIO CANCIANI
2 MAURICIO CHIAVERANO
3 BRIAN YACOB
4 ROBERTO CARLOS MAIN
5 AGUSTÍN ARINCI
13 MARIO MASONAT LOS SURGENTES
Fiat 600:
1 ALEJANDRO SAUCEDO
2 ALEX WEPPLER
3 DIEGO BERNINI
4 PABLO GIECO
5 PABLO TEDESCHI
La próxima fecha será el 19 de Abril en Paraná.