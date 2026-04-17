En diálogo con el equipo de Red Panorama, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Javier Sánchez Wrba, presentó un proyecto de ley para volver a habilitar la siembra en los terrenos fiscales ubicados al costado de las rutas nacionales.

La iniciativa apunta a recuperar miles de hectáreas improductivas para destinarlas a la actividad agropecuaria y, al mismo tiempo, generar recursos para mejorar el estado de la infraestructura vial en todo el país.

Según explicó el legislador, la red vial nacional cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales aproximadamente la mitad podrían destinarse a explotación agrícola según las condiciones de cada tramo. “Hay miles y miles de hectáreas desaprovechadas que se podrían volcar inmediatamente al sector productivo”, afirmó Sánchez Wrba, al defender la necesidad de aprovechar esos espacios hoy improductivos.

La propuesta contempla autorizar la siembra de cereales, oleaginosas y pasturas mediante permisos de uso precario y oneroso, de modo que la producción pueda interrumpirse si se proyectan obras viales. De esta manera, se busca compatibilizar la actividad agrícola con futuras ampliaciones o construcciones de rutas y autopistas, sin afectar la planificación de la red vial nacional.

Además, el proyecto establece que el canon abonado por los productores que utilicen esas tierras deberá destinarse exclusivamente al mantenimiento y mejora de las rutas nacionales. “Si logramos que esto se vuelque a la mejora y a la conservación de la red vial, va a redundar en un beneficio para todos”, sostuvo el diputado, al remarcar que la iniciativa permitiría fortalecer la infraestructura sin generar nuevos costos para el Estado.

Sánchez Wrba recordó que hasta 2008 este uso productivo estaba permitido, pero una resolución de Vialidad Nacional lo dejó sin efecto en medio del conflicto por la Resolución 125. Para el legislador, aquella medida impidió el aprovechamiento de miles de hectáreas que hoy podrían beneficiar tanto a pequeños y medianos productores como a la conservación de la red vial.

El proyecto también fija condiciones de seguridad vial, priorizando cultivos de bajo porte que no afecten la visibilidad ni la circulación en las rutas. Mientras la iniciativa avanza en comisiones, desde el bloque impulsor confían en lograr consenso para avanzar en el Congreso.

“Es una cuestión de sentido común y deberíamos resolverlo cuanto antes”, concluyó Sánchez Wrba, convencido de que la propuesta puede traducirse en producción, empleo y mejores rutas.