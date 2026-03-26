En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Doctor Lisandro Falco, del servicio de emergencias SUM, anunció una nueva prestación médica destinada a jubilados y afiliados de PAMI en Marcos Juárez, pensada como respuesta a la falta de cobertura integral.

“Empezamos a ver hace un tiempo la situación y la necesidad de dar una respuesta”, señaló, destacando que la propuesta apunta a brindar contención y atención primaria en un contexto complejo.

El sistema contempla atención médica domiciliaria las 24 horas, con ambulancia, médico y paramédico, además de guardia permanente en consultorios. Según explicó Falco, el objetivo es evitar que los pacientes “deambulen sin saber dónde tener que ir”, garantizando respuestas rápidas tanto en el hogar como en la base operativa del servicio.

La cobertura tendrá un costo mensual de 21.000 pesos, congelado por seis meses, e incluirá medicación, estudios y laboratorio sin cargos extras. “Todos los estudios que surjan de la consulta están dentro de la cobertura”, afirmó el profesional, quien además detalló la incorporación de especialidades como cardiología, clínica médica, geriatría, ginecología, dermatología y endocrinología.

También se suman servicios como audiología, fisioterapia y próximamente psicología y nutrición, sin coseguros. Falco remarcó que se trata de “un esfuerzo muy grande” desde lo económico, ya que “no es redituable”, pero responde a la necesidad de acompañar a los adultos mayores en un momento de incertidumbre.

En paralelo, el servicio trabaja en la implementación de internación domiciliaria para patologías simples, evitando traslados a otras ciudades. Además, proyecta la creación de un instituto de recuperación en el edificio donde antes estaba el hotel Portal del Este, con obras en marcha y un plazo estimado de tres meses. “Es un proyecto muy lindo, nunca vimos algo así”, expresó, y agradeció el apoyo de la comunidad local.

Una iniciativa que busca dar respuesta concreta y cercana a los adultos mayores.