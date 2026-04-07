Taekwondo de San Martìn:

Desde el 29 de Marzo al 5 de Abril se llevò a cabo en la ciudad de San Luis Potosì el Campus y Open Mundial de La Loma, un evento de primer nivel organizado por el maestro Ireno Fargas, múltiple Campeòn Mundial.

Nuestro club dijo presente con una destacada participaciòn:

BENJAMÌN TAPIA, CAMPEÒN DE SU CATEGORÌA.

FELIPE VALES, 5 PUESTO.

WÀLTER BUSANO, COACH DEL EQUIPO.

Un enorme orgullo para toda la Familia de San Martìn que sigue creciendo y dejando su huella a nivel internacional.