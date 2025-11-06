Taekwondo de San Martín:
¡ Encuentro de Taekwondo !.
Viviremos una jornada llena de energía, respecto y aprendizaje !.
Domingo 08 de Noviembre.
Desde las 10:00 horas.
Salón 2 Club San Martín.
Info Wálter 3472 629463.
