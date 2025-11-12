Taekwondo de San Martín:

¡ Última Competencia del Año !.

Encuentro de Taekwondo.

¡ Última competencia del año en nuestro club !.

En el día de ayer sábado, se realizó en el Salón 2 del Club San Martín el último encuentro de competencias de Taekwondo del año.

En el participaron delegaciones de:

CLUB RIVER INRIVILLE

CLUB MATIENZO DE MONTE BUEY

GYM CALLE MENDOZA MARCOS JUÁREZ

CLUB DE LOS ABUELOS LEONES

OXY GYM VILLA GENERAL BELGRANO

CLUB SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Quienes representaron a nuestro club son:

RENZO GONZÁLEZ

BENJAMÍN TAPIA

BAUTISTA NIERI

ENZO SANSIRENA

BRIAN MANCILLA

ISAÍAS RODRÍGUEZ

BENICIO ECHEVARRÍA

FRANCIS BULLMANN

INTI JUNCOS

CAMILO ZUBILLAGA

Profes:

LUCRECIA BUSANO

WÁLTER BUSANO

¡ Rumbo a los Binacionales !.

¡ Exitos en Chile Felipe Vales !.

¡ Embajador del deporte y representante de nuestros colores !.

Felipe Vales ha logrado, gracias a su esfuerzo y resultados deportivos, el derecho de integrar la delegación cordobesa que representará a nuestra Provincia en los Juegos Binacionales, a desarrollarse en Chile a partir del 9 de Noviembre en la disciplina Taekwondo.

¡ Felicitaciones Feli !. Deportista, ejemplo y orgullo del Cele.