Taekwondo del Club San Martín:

¡ Juegos Jadar 2025 !.

Del 9 al 14 de Septiembre se realizaron en la ciudad de Rosario los primeros Juegos Jadar 2025. Con la participación de las 24 Provincias de la República Argentina, este evento fue clasificatorio al proceso de los Juegos Odesur 2026.

La Provincia de Córdoba obtuvo el 4 lugar en el medallero. Nuestro representante, el Profe Wálter Busano, fue coach y delegado del equipo de Taekwondo, logrando 4 medallas para la Provincia.

1 Oro en Luchas Femenino

1 Plata en Para Taekwondo

1 Plata en Poomsae

1 Bronce en Poomsae

Gracias a este desempeño, 4 atletas de Córdoba ingresan al nuevo proceso Nacional.