Hoy 15 de abril, la Tarjeta Local y Tarjeta Marcos Juárez está cumpliendo 35 años.

Abrieron sus puertas a la región en 1991, en la vecina ciudad de Leones, y desde allí no pararon. «En cada momento, en cada proyecto, en cada sueño que empezó de a poco… y fue creciendo» destacaron a través de sus canales oficiales hace unos minutos.

Además, en diálogo con el equipo de Red Panorama, el presidente de la entidad, Miguel Aun, detalló la historia de abrir sus puertas en la sucursal de Marcos Juárez, la cual se encontraba frente a su ubicación actual, en calle Belgrano. Agregó que se encontraron, tanto él como su socio, con el conflicto inicial de generar que los comercios de la ciudad confiaran en ellos.

«Al comercio de Marcos Juárez nos tenemos que sacar el sombrero» dijo Aun.

El día de hoy se van a realizar actividades y festejos en ambas sucursales.

Desde Red Panorama les enviamos muchas felicitaciones y que sigan los logros con el continuar de los años.