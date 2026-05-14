Tenis de Argentino: 2 da Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.

El domingo 10 de Mayo se llevò a cabo en el Club Argentino la 2 da etapa de la Liga de Tenis del Sudeste, con la participaciòn de cerca de 70 alumnas y alumnos de las escuelas de tenis de Progreso de Noetinger, Leones, Bell, Complejo Deportivo de Justiniano Posse, Uniòn Central de Saira y Club Argentino.

Estos fueron los resultados de la Escuela de Tenis del Club Argentino:

Categorìa C:

Campeòn IGNACIO LEU

Sub-Campeòn JOSÈ LAMBERTUCCI

3 Puesto ROY IRÒS

Categorìa D 1:

Campeòn: FRANCISCO CANALI

Sub-Campeòn: MILO REALE

Categorìa D 2:

Sub-Campeòn ENZO ALBIZATTI

Categorìa D 3:

Campeòn SANTIAGO AUDAGNA

Ronda Estìmulo:

Campeòn BENITO BOLLATTI

Categorìa D 4:

Participaron en encuentros de dobles con pelotas de baja compresiòn naranja.

RENATO BEGIL

AGUSTÌN RAVA

IGNACIO OLIVA

PACO VÀZQUEZ

LORENZO GOFFI

STEFANO UNGARO

JULIA GASSMAN

RENATA LÀZARO

Agradecemos a las Familias por el acompañamiento, a quienes colaboraron con el almuerzo para todos los tenistas y al Personal de maestranza del club por el excelente estado de las canchas durante todo la jornada.

La pròxima etapa se realizarà en formato por equipos, estilo Copa Davis, en el club Bell.