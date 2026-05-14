Tenis de Argentino: 2 da Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.
El domingo 10 de Mayo se llevò a cabo en el Club Argentino la 2 da etapa de la Liga de Tenis del Sudeste, con la participaciòn de cerca de 70 alumnas y alumnos de las escuelas de tenis de Progreso de Noetinger, Leones, Bell, Complejo Deportivo de Justiniano Posse, Uniòn Central de Saira y Club Argentino.
Estos fueron los resultados de la Escuela de Tenis del Club Argentino:
Categorìa C:
Campeòn IGNACIO LEU
Sub-Campeòn JOSÈ LAMBERTUCCI
3 Puesto ROY IRÒS
Categorìa D 1:
Campeòn: FRANCISCO CANALI
Sub-Campeòn: MILO REALE
Categorìa D 2:
Sub-Campeòn ENZO ALBIZATTI
Categorìa D 3:
Campeòn SANTIAGO AUDAGNA
Ronda Estìmulo:
Campeòn BENITO BOLLATTI
Categorìa D 4:
Participaron en encuentros de dobles con pelotas de baja compresiòn naranja.
RENATO BEGIL
AGUSTÌN RAVA
IGNACIO OLIVA
PACO VÀZQUEZ
LORENZO GOFFI
STEFANO UNGARO
JULIA GASSMAN
RENATA LÀZARO
Agradecemos a las Familias por el acompañamiento, a quienes colaboraron con el almuerzo para todos los tenistas y al Personal de maestranza del club por el excelente estado de las canchas durante todo la jornada.
La pròxima etapa se realizarà en formato por equipos, estilo Copa Davis, en el club Bell.