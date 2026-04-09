Tenis de San Martìn:

Gran Actuaciòn de Tomàs Corte en Gualeguaychù.

Tomi participò de un nuevo torneo abierto (Ex G3) logrando una destacada performance al consagrarse Subcampeòn en singles y en dobles.

Estos resultados le permiten ubicarse en el puesto 38 del ranking nacional de Menores de la AAT en la categorìa Sub 12, y ademàs le otorgan la posibilidad de ingresar al pròximo Torneo Regional(Ex G 2).

Un logro que refleja su compromiso, pasiòn y constante crecimiento.

Felicitaciones Tomi por este gran Presente, y tambièn a su Familia por el acompañamiento incondicional en cada paso.