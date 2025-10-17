Tenis del Club San Martín:
¡ 6 º Fecha del Circuito Zonal de Tenis Menores En Nuestras Canchas !.
El pasado sábado y domingo, nuestro club fue sede de la 6 Fecha del Circuito Zonal Anual 2025, con la participación de más de 70 jugadores y jugadoras de los clubes.
San Martín de Marcos Juárez, Complejo Deportivo de Justiniano Posse, Sarmiento de Leones, Defensores de San Marcos, Central de Bell Ville, Guatimozín y alumnos del Prof. Walter Raccone.
Una verdadera fiesta del tenis infantil, con grandes encuentros, aprendizajes y excelentes resultados para nuestros representantes:
Categoría Sub 10 Varones:
AGUSTÍN LAVISSE CAMPEÓN
CIRO CASTELLANO SEMIFINALISTA
CIRO BONIS CAMPEÓN SECOND CHANCE
NAHUEL BRAVO CUARTOS DE FINAL
Categoría Sub 12 Varones:
LAUTARO FREDIANELLI CAMPEÓN
Categoría Sub 14 Varones:
LAUTARO FREDIANELLI SEMIFINALISTA
LAUTARO OGGIER CAMPEÓN SECOND CHANCE
BENJAMÍN BOTACIN ZIARA SUBCAMPEÓN SECOND CHANCE
Categoría Sub 16 Damas:
SOFÍA MAGARELLO SUBCAMPEONA
VALENTINA ALBIZATI SEMIFINALISTA
Categoría Sub 18 Varones:
LORENZO MARITANO SEMIFINALISTA
IGNACIO IRALA SEMIFINALISTA SECOND CHANCE
BAUTISTA RABBIA CUARTOS DE FINAL
MATEO SAGRIPANTI CUARTOS DE FINAL
Categoría Iniciación(Participativa):
CATALINA TOIA GONZÁLEZ, VALENTINO BRUNORI, JOSEFINA VALDEZ, LORENZO FIDELIO, BENJAMÍN YORDÁN, FRANCISCO COMBA, DOMINIQUE RODRÍGUEZ, CIRO RODRÍGUEZ ISPIDE, VITTO LIOTTA, DANTE PEDERNERA, ANTONELA MENDEZ, ISIS CÓRDOBA, DANTE PELLEGRINO, IRINA BUSSANO, ORIANA BUSSANO y LUCIANO HEREDIA.
Agradecemos a todos los clubes participantes Profes y Familias por su acompañamiento constante, y un reconocimiento especial al grupo de Padres que colaboró con el buffet durante el torneo.
¡ Felicitaciones a todos nuestros alumnos por sus logros y su gran conducta deportiva !.