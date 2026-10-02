Tenis del Club San Martìn:
¡ Reconocimiento a Tomàs Corte !.
El intendente Damiàn Di Yenno y el coordinador deportivo Gustavo Albiero hicieron entrega de un presente a Tomàs Corte, de 11 años, en reconocimiento a su destacado desempeño y por formar parte del Ranking Nacional de tenis, estando dentro de los mejores 30.
Tomi viene creciendo con mucho compromiso, dedicaciòn y esfuerzo, entrenando junto a sus Profes Marcos Tobaldi y Javier Reale, representando al Club San Martìn en distintos torneos.
Felicitamos a Tomi por este logro y por todo el trabajo que viene realizando para seguir creciendo dentro del tenis.
Tambièn queremos destacar y agradecer especialmente a su Familia, por el acompañamiento constante, el apoyo y el esfuerzo que realizan para estar presentes en cada torneo y acompañarlo en este camino.
¡ Felicitaciones, Tomàs !. A seguir entrenando, disfrutando y creciendo dentro de la cancha.