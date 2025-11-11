Tenis del Club San Martín:

Tomás Corte en el Regional Ex G 2 de Roldán, Santa Fe.

El pasado fin de semana, Tomás Corte(1 año en la categoría Sub 12) participó del Torneo Regional de Roldán, en Santa Fe, tras clasificar gracias a su ranking Nacional.

Tomás ganó con gran nivel su primer Partido, y en cuartos de final cayó ante el jugador número 20 del ranking nacional mostrando un excelente juego y actitud competitivo.

Felicitaciones por esta gran experiencia y performance.

A seguir con la misma pasión de siempre.