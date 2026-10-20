En diálogo con el equipo de Red Panorama, Germán Romagnoli, director del área del PROMUVI, explicó los plazos previstos para la entrega de terrenos de los nuevos loteos de la ciudad y respondió a los reclamos de adjudicatarios que continúan pagando sus cuotas mientras esperan para construir.

Según indicó, los tiempos varían de acuerdo con cada convenio y oscilan entre los 36 y los 48 meses.

En relación con el loteo Don Julio, ubicado en barrio Villa Argentina, Romagnoli señaló que los adjudicatarios llevan aproximadamente dos años pagando y todavía no pueden disponer de los terrenos. Al respecto, sostuvo que ese período es “extremadamente poco” en relación con los plazos establecidos y consideró que la entrega todavía estaría dentro del tiempo previsto o presentaría una demora menor.

El director precisó que, en ese loteo, las obras de infraestructura están prácticamente completas. “Lo único que le está faltando es la energía”, afirmó, y detalló que ya cuentan con agua corriente, cloacas, apertura de calles, cordón cuneta y columnas de iluminación. Sin embargo, todavía deben completarse las gestiones necesarias para habilitar el suministro eléctrico.

Germán explicó que el proyecto eléctrico ya fue elaborado y presentado, pero necesita las autorizaciones correspondientes antes de avanzar con las siguientes etapas. Según indicó, primero debe aprobarlo Ecogas y luego continuar el trámite ante EPEC, de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos. El director aclaró que estos pasos son necesarios para garantizar que las instalaciones puedan ejecutarse correctamente.

Sobre los tiempos administrativos, reconoció que las autorizaciones pueden demorar más que los trabajos de infraestructura. “La obra en sí tranquilamente en un mes y medio o dos se hace”, afirmó, aunque aclaró que no podía precisar cuánto tiempo llevaba presentado el proyecto. De esta manera, la finalización del loteo depende de que se completen los trámites pendientes.

Por último, el funcionario buscó llevar tranquilidad ante las dudas sobre la continuidad de las obras frente al cambio de gobierno. Aseguró que, según su conocimiento, no debería haber inconvenientes durante la transición y sostuvo que los compromisos seguirán adelante. Además, insistió en que los plazos de entrega no son de dos años, sino que están establecidos en cada convenio entre un mínimo de 36 y un máximo de 48 meses.