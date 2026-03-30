Torneo de Nataciòn Adaptada en Club Argentino:

El pasado sàbado 28 de Marzo, se llevò a cabo un emotivo Torneo de Nataciòn Adaptada en la ciudad de Marcos Juàrez, en las instalaciones del Club Argentino.

El encuentro reuniò a distintas instituciones comprometidas con el deporte inclusivo:

Programa OEA M. Juàrez Club Argentino

Sporting Club Deportes Adaptado

Club Complejo Deportivo Nataciòn Adaptada

En total, participaron 30 atletas, quienes compartieron una jornada llena de entusiasmo, compañerismo y superaciòn.

Nadadores de 0EA y Club Argentino representando a nuestra instituciòn participaron:

ANGELICA CASTILLEJOS.

PILAR CAGNOLO.

MILAGROS IMOLA.

MAURICIO ZONDA.

OSCAR MARTÌN.

SANTIAGO PFUND.

CÈSAR MISAÑA.

GENARO PÀRRAGA.

JOSE`MARÌA PRIERI.

JUAN CRUZ SAITA.

DAMIÀN BERTAINA.

Una jornada que reafirma el valor del deporte como herramienta de inclusiòn, integraciòn y crecimiento.