Durante la última semana, diversos hechos trágicos enlutaron a la provincia de Córdoba, donde sus víctimas fueron menores de edad, principalmente niños.

Uno de los primeros casos se dio a conocer fue el de una pequeña de cuatro años, la cual fue atacada salvajemente por un perro callejero, lo que le produjo heridas que le costaron la vida. El hecho ocurrió en la localidad de Cosquín el miércoles por la tarde.

Luego, durante el jueves ocurrió una seguidilla de tragedias, involucrando a una bebé de 3 años, la cual falleció en un incendio de una vivienda en Salsipuedes. Por otro lado, en Alta Gracia, una recién nacida murió por broncoaspiración.

También, en la mañana de ese mismo día se daban a conocer dos hechos trágicos, donde una menor fue aplastada por el portón de su casa ubicada en Córdoba Capital cuando salían con su madre. En simultáneo se difundía la triste novedad de una adolescente de 15 que perdía la vida en el patio del colegio de Jesús María cuando le caía un arco de fútbol sobre sí misma.

Finalmente, en la tarde del viernes, aproximadamente a las 14:30, personal policial de Canals recibió un llamado de emergencias por un niño de 1 año que había caído dentro de un pozo ciego en su vivienda ubicada en calle San Agustín, sin numeración.

El niño fue rescatado y trasladado al centro de salud local donde, momentos más tarde, se constató el deceso del bebé.

Todas las muertes están siendo investigadas actualmente.