Durante el día domingo, un trágico hecho sacudió al sur cordobés, cuando se registró un accidente en la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 620, entre las localidades de Vicuña Mackenna y Del Campillo.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Ford Ranger, en la que viajaban un hombre de 36 años, junto a su mujer y una bebé de 11 meses, colisionó contra una ambulancia en la que iban dos paramédicos de 26 y 53.

Como resultado del hecho, al llegar los bomberos a socorrer la situación, el conductor de la Ranger, oriundo de Jovita, sufrió heridas de gravedad y falleció en el lugar.

Por otro lado, tanto los ocupantes de la camioneta como los de la ambulancia fueron asistidos y trasladados a diversos centros de salud cercanos.

Aunque se desconocen las causas del siniestro, el cuerpo bomberil destacó a los medios que, al momento de ocurrir el accidente, en las primeras horas de la mañana, había algo de neblina en el camino, por lo que pudo haber sido uno de los factores determinantes.