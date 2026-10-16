Durante la mañana de hoy, aproximadamente a las 8:20 horas, el cuerpo bomberil de Justiniano Posse fue convocado por un accidente vial ocurrido en el sector sur de la Ruta Provincial 3, cerca de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos vehículos habrían sufrido una colisión, lo que dejó como resultado a uno de ellos fuera de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos asistieron a los damnificados, y una mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde ingresó con heridas de gravedad. Por otro lado, según pudieron confirmar las autoridades, un hombre mayor de edad, oriundo de Posse, perdió la vida debido a sus lesiones.

En el lugar continúan trabajando para esclarecer el hecho. Durante los últimos minutos estuvo cortado el tránsito ya que uno de los automóviles ocupaba parte de la ruta.