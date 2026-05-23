FPA: Tres detenidos con antecedentes y secuestro de cocaína en Cruz Alta.

Oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un Punto de venta, detuvieron a tres Hombres mayores de edad y secuestraron estupefacientes en la localidad de Cruz Alta.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia anónima realizada a través de la línea 0800-888-8080. Durante la investigación se estableció que el inmueble, ubicado en calle Santa Fe al 1300 de la mencionada localidad, funcionaba como Punto de venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo. alternando ventas en el domicilio y también delivery.

Tras el registro de la vivienda, se logró la incautación de 209 dosis de cocaína, dinero, una motocicleta, un automóvil y otros elementos de interés para la causa.

Según se pudo determinar durante la pesquisa, las comercializaciones se concretaban en la vivienda, donde los compradores aguardaban en el Patio trasero para recibir los estupefacientes aquellos considerados clientes de confianza ingresaban directamente al sector interno del Patio, mientras que otros debían anunciarse desde el frente del domicilio.

Además, al momento de la irrupción, dos de los sujetos intentaron darse a la fuga y arrojaron envoltorios de cocaína hacia el Patio de la vivienda, aunque fueron rápidamente reducidos por Personal del Equipo de Acción Táctica.

Como resultado del operativo quedaron detenidos tres sujetos de 36, 37 y 47 años de edad. Dos de ellos registran antecedentes Penales por infracción a la Ley de Estupefacientes y otros delitos.

Finalmente, los investigados quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez.

Fuente: FPA.