El Turismo Pista estuvo en el Parque de la Velocidad de San Jorge.
En la Clase 2 Matías Cantarini subió al podio obteniendo el segundo puesto y en la Clase 3 Martín Chialvo fue décimo primero.
En la Clase 2:
1 ALEJO CRAVERO
2 MATÍAS CANTARINI MARCOS JUÁREZ
3 AGUSTÍN GAJATE
4 VALENTINO SPINELLA
5 JUAN CRUZ PAULIDES
6 LUCAS GARRO
7 BRIAN DODERA
8 TOMÁS BOSQUE
9 FABIÁN MAINERO
10 LUCAS HUSER
En la Clase 3:
1 FRANCISCO MARTÍNEZ
2 LUCIANO FARRONI
3 FELIPE MARTINI
4 PABLO COLLAZO
5 MATÍAS CANAPINO
6 JONATHAN BALDINELLI
7 FEDERICO STIEGLITZ
8 LUCIANO VIANA
9 FEDERICO HERMIDA ALONSO
10 MARCOS KONJUH
11 MARTÍN CHIALVO MARCOS JUÁREZ
En la Clase Uno:
1 JOAQUÍN CORTINA
2 WILLIAM BULL
3 LUCAS BAYALA
4 ALEXIS BULL
5 LUCIO RODRÍGUEZ
6 MATÍAS ROVERA
7 SANTIAGO POSSIEL
8 LUCAS CARBONI
9 EMILIANO PUERTO
10 AGUSTÍN ORELLANA
La próxima fecha será el 14 de Junio en Rosario.