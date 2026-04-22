Valeria Peppino, secretaria general adjunta de UEPC, detalló las dificultades que atraviesan actualmente los docentes, marcadas por una creciente sobrecarga administrativa y por salarios que, según sostuvo, continúan rezagados frente a la inflación. “Los docentes tuvimos que empezar a hacernos cargo de un montón de tareas que tienen más que ver con lo administrativo que con lo pedagógico”, afirmó, al describir cómo la digitalización incrementó las exigencias fuera del aula.

La dirigente explicó que muchas de las tareas que antes realizaba personal administrativo ahora recaen sobre los docentes, quienes deben cargar informes individualizados, planificaciones y registros digitales en horarios extraescolares. Según indicó, esta situación “ocupa el tiempo de familia, ocupa el fin de semana”, lo que genera desgaste y limita la posibilidad de concentrarse plenamente en la tarea pedagógica.

Valeria señaló además que estas exigencias se suman a jornadas institucionales, proyectos curriculares y actividades como las ferias de ciencias, que muchas veces implican recursos económicos aportados por los propios docentes. Aunque valoró estas iniciativas, remarcó que “nos demanda a los equipos docentes destinarles más horas de nuestro trabajo”, generando una carga que excede las funciones habituales y profundiza el malestar en el sector.

En materia salarial, la representante sindical confirmó que la cuarta propuesta del Gobierno provincial fue aprobada en la asamblea de UEPC, aunque aclaró que desde el departamento Marcos Juárez se habían planteado observaciones. El acuerdo contempla una recomposición no remunerativa del 23,3% para el primer trimestre y luego actualizaciones por IPC desde mayo, aunque advirtió que ese incremento inicial “no va a estar impactando a los jubilados”, uno de los puntos más cuestionados.

La referente gremial sostuvo que los jubilados docentes son uno de los sectores más perjudicados, ya que la recomposición salarial actual no se traslada plenamente a sus haberes. “Los salarios de nuestro sector están retrasados, eso no hay dudas”, expresó, al tiempo que mencionó que los cambios legislativos recientes afectaron el cálculo jubilatorio y profundizaron las dificultades económicas para quienes ya se retiraron de la actividad.

Finalmente, Peppino lamentó que la discusión paritaria se haya visto atravesada por episodios de tensión y remarcó la necesidad de retomar el diálogo en un clima de respeto. “Los docentes necesitamos discutir seriamente”, afirmó, reclamando condiciones dignas tanto en lo laboral como en lo salarial.