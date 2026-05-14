En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el colega de la región, Luis Ortiz, nos brindó mayores detalles sobre lo que está ocurriendo esta mañana.

Aproximadamente a las 6:30 horas, diversos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico sacudió a las localidades de Isla Verde y General Baldissera, lo que se dio tras investigaciones de los uniformados.

Según lo comentado por Ortiz, en la ciudad de Isla Verde, donde él se encuentra, se dieron en la zona sur, lo que se conoce como Barrio San José. Allí se realizaron 4 allanamientos en viviendas ubicadas en calles Avellaneda, Antártida Argentina, entre otras.

Como resultado, lo que se conoce hasta ahora es que habría 7 detenidos entre ambas ciudades.

En pocos minutos, desde el área de prensa de la FPA realizarían una conferencia para detallar la situación.

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