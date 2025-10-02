Durante la mañana del jueves, diversos trascendidos llegaron al equipo de la Red Panorama por un accidente de tránsito ocurrido en zona sur de la ciudad. Por dicha razón, nuestro móvil estuvo en el lugar de los hechos.

En las primeras horas de la mañana, según lo que se pudo conocer, un hombre de 54 años regresaba a su vivienda, en calle San Lorenzo, desde una panadería cercana cuando, por la calle San Juan, en cercanías a la Ruta 12, fue embestido por un Fiat Palio color rojo.

Por la información que se difundió, la víctima fue chocada por detrás y, debido a la gravedad de sus heridas, falleció en el acto. Por otro lado, el servicio de emergencias y la policía se hicieron presentes en el lugar, trasladando al conductor del automóvil al Hospital Abel Ayerza para los controles necesarios.

Momentos después, diversos familiares de la víctima le detallaron al móvil de Panorama que el cuerpo yace en el lugar desde hace varias horas, a la espera de que el médico forense llegue al lugar de los hechos.

Aún se desconocen las causas, aunque se comentó que pudo haber sido una distracción del conductor lo que generó el siniestro.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que el fallecido es Roberto Cuenca, de 54 años. Por otro lado, quien manejaba el Palio sería de apellido Battistín, de 25 aproximadamente.