Hace pocos minutos atrás, oyentes de Red Panorama hicieron llegar diversos comentarios y trascendidos sobre un accidente ocurrido en las vías férreas.

Allí, pasadas las 9:20 horas, una formación del tren que recorría de Córdoba a Rosario, atropelló a un equino que estaba atado cerca del lugar, a la altura de la calle Deán Funes y Miguel Daga.

Según la información inicial que pudo conocer el móvil de Panorama, el dueño del caballo se acercó al lugar y todavía daba señales de vida. Luego, al llegar la policía y zoonosis, constataron que lamentablemente falleció.

Esta situación enciende la polémica sobre el cuidado de los animales a la hora de mantenerlos, ya que la semana pasada, en una situación similar, el tren le habría amputado dos de sus patas a otro animal similar.

Los paso a nivel cercanos al hecho quedaron habilitados cerca de las 10 horas.