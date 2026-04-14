Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 21 horas, el cuerpo bomberil de Monte Maíz fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Ruta Provincial 11, en cercanías del puente sobre el Río Saladillo.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Renault Sandero, conducido por una mujer mayor de edad, sufrió un vuelco en solitario.

Al llegar los bomberos, constataron que la damnificada se encontraba todavía dentro del vehículo, por lo que realizaron las tareas de rescate, y luego la trasladaron al Hospital Municipal Doctor Minella para realizar los chequeos correspondientes.

Aún se desconocen las causas del hecho.