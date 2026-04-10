En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de General Roca, Ariel Marino, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la mañana de hoy, aproximadamente a las 9 horas, el cuerpo bomberil fue alertado por un siniestro vial ocurrido en la Autopista, mano hacia Rosario, a la altura del kilómetro 417, entre Marcos Juárez y Roca.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Jeep, conducido por un hombre de aproximadamente 50 años, colisionó contra cartelería que hay colocada en el camino.

Al llegar los bomberos, rescataron al damnificado y lo trasladaron al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con politraumatismos y algunas fracturas en una de sus extremidades.

Según lo que se pudo conocer, el accidentado sería oriundo de Río Cuarto.