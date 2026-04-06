En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Marcelo Martini, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido el fin de semana.

Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 447, en cercanías de la Rotonda de Circunvalación Oeste, mano hacia Leones.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil, en el cual viajaban 3 personas, chocó con un animal vacuno, lo que aparentemente sería un ternero.

Al llegar los bomberos, los damnificados, que habían salido por sus propios medios del vehículo estaban siendo asistidos, por lo que realizaron las tareas de limpieza de la calzada para que se reanudara el tránsito en el lugar.

Además movilizaron al animal embestido y controlaron a los otros vacunos que estaban sobre el lugar para evitar nuevos siniestros.

Aún se intenta determinar por qué se encontraban los animales en el lugar.

Según información que pudo conocer la Red Panorama, los tres ocupantes del automóvil serían oriundos de Leones.