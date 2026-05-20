En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Germán Trigos, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 13:20 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido sobre colectora Norte, frente al centro de revisión técnica obligatoria de vehículos.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil conducido por una mujer, de aproximadamente 43 años, perdió el control y chocó contra un poste que se encontraba en el lugar.

Al llegar los bomberos, según lo comentado por Trigos, la única ocupante había salido por sus propios medios y estaba siendo asistida por personal de la empresa de revisión técnica. Rápidamente la inmovilizaron y la trasladaron al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con lesiones leves.

Extraoficialmente, a través de oyentes de Panorama, se pudieron conocer imágenes del momento del siniestro.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.