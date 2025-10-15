Durante la noche del martes, aproximadamente a las 21 horas, el cuerpo bomberil de Justiniano Posse fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 199, entre esta localidad y Bell Ville.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un Toyota Corolla color gris, el cual se dirigía de norte a sur, perdió el control y sufrió un vuelco en solitario, quedando fuera del camino.

Al llegar los bomberos socorrieron a las 3 personas, dos mujeres mayores y un niño de 11 años, todos oriundos de Corral de Bustos.

Como resultado fueron trasladados al centro de salud de Justiniano Posse para realizar los chequeos correspondientes, ya que no presentaban heridas de gravedad.

La ruta estuvo despejada en todo momento. Aún se intentan esclarecer los hechos.