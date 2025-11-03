Durante la madrugada del domingo, cerca de las 5 horas, personal policial recibió una denuncia de un hombre mayor de edad, el cual testificó que le habrían robado en su casa ubicada entre las calles 1º de Mayo y Garibaldi.

Allí, momentos antes, dos delincuentes ingresaron en la vivienda y se llevaron dos pares de zapatillas y un chaleco color negro, como también una suma de dinero que rondaría los 400 mil pesos.

Rápidamente la policía comenzó la investigación y un operativo cerrojo en el barrio, donde pudieron dar con los sospechosos, los cuales, al notar el móvil policial, huyeron del lugar.

Como resultado, en un primer momento los efectivos lograron detener a uno de los malhechores, y secuestraron las cosas robadas. El otro delincuente pudo fugarse aunque ya habría sido identificado por la policía.

Ambos fueron trasladados a la comisaría local.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que el detenido sería Lautaro Herrera de 27 años. Por otro lado, el prófugo sería Alejandro López, de 19.