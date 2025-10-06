En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido el fin de semana.

Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 8:30 horas, personal policial recibió la denuncia de una mujer de 20 años, quien estaba sufriendo disturbios por parte de su pareja en su vivienda, la cual está ubicada en calle Gral. Roca al 300.

Allí, según lo testificado por la denunciante, el hombre de 27 años habría intentado ingresar a su domicilio por la fuerza, agrediendo a la joven.

Al llegar la policía, el sujeto huyó de los uniformados por los techos linderos. Más tarde, a metros del lugar de los hechos, pudieron dar con el sospechoso cuando intentaba entrar en su casa.

Cuando notó nuevamente la presencia policial, volvió a escapar por las viviendas vecinas, mientras arrojaba artefactos metálicos a los uniformados. Allí, según lo comentado por Vélez, utilizaron un arma no letal, con la que cuentan en los móviles, para reducirlo.

El sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría para labrar las actas correspondientes.