Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 4:25 horas, personal policial de la ciudad recibió la denuncia por robo.

Momentos antes, en un colectivo de la empresa General Urquiza, al llegar a la ciudad, un pasajero notó el faltante de su teléfono celular.

Rápidamente la policía comenzó una investigación, la cual consistió en un seguimiento del aparato móvil a través de una app.

Por los datos obtenidos, los uniformados lograron dar con el sospechoso, el cual tenía el celular consigo.

El hombre, de 32 años, fue detenido y trasladado a la comisaría local, donde permanece alojado.