Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 22:30 horas, personal policial recibió una denuncia por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Lardizabal y Pedro Lino Funes.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos motocicletas, una de ellas conducida por una adolescente de 18 años, chocaron entre sí.

Al llegar la policía, el servicio de emergencias SUM estaba trasladando a la damnificada al Hospital Abel Ayerza, la cual ingresó con lesiones leves.

El otro vehículo, por su parte, no se encontraba en el lugar de los hechos al llegar la policía.