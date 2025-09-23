Durante la tarde del sábado, pasadas las 16 horas, personal policial recibió un llamado de una mujer, la cual denunciaba que su hija había sido fuertemente golpeada y se encontraba internada por las heridas.

Todo ocurrió momentos antes, en una vivienda ubicada en calle Colombia al 1700, cuando la damnificada, por razones que se intentan esclarecer, recibió un golpe de una silla por su espalda, el cual fue efectuado por un hombre.

Por el hecho fue trasladada al nosocomio, donde quedó bajo observación. Por otro lado, el autor del hecho no fue detenido.