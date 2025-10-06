Durante la noche del viernes, aproximadamente a las 21:30 horas, personal policial recibió la información de una joven que había ingresado de urgencia al Hospital Abel Ayerza por una herida de bala en una de sus piernas.

Momentos antes, en zona sur de la ciudad, aparentemente en una vivienda de Mansilla y Zeballos, una chica, de 17 años, sufrió esta lesión por parte de un varón de 19. El proyectil habría ingresado por uno de sus muslos.

La damnificada fue trasladada al nosocomio por el tirador y otra persona más en una motocicleta. Allí, al momento de llegar la policía, detuvieron al joven que efectuó el disparo, y fue trasladado a la comisaría local.

Luego, mediante un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el hecho, lograron secuestrar un revolver calibre 32 y municiones.

Actualmente se está realizando un procedimiento judicial para resolver la situación. La joven se encuentra fuera de peligro.