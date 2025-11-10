Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 18:55 horas, personal policial recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Pellegrini y Salta, más precisamente sobre uno de los lados de la Plaza Perón, en barrio Sur.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta 110 cc, la cual no tenía dominio y era conducida por un hombre de 24, circulando por la vereda chocó a un menor de 2 años.

Rápidamente al llegar la policía y el servicio de emergencias SUM, trasladaron al niño al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con lesiones leves.

El conductor de la moto no fue detenido.