Una mujer en moto se accidento a 12 kilómetros de Marcos Juárez en Ruta 9

Hernán Gilli superior de turno del cuerpo de Bomberos de Marcos Juárez confirmó a Radio Panorama que fue socorrida una mujer que se accidentó en solitario sobre Ruta 9 vieja. Fue trasladada al Hospital Abel Ayerza y el doctor Agustín Siccardi manifestó que la joven de 19 años accidentada cuando se trasladaba en motocicleta a Leones se encuentra bien al momento. Trascendió que se trataría de Valentina Díaz de 19 años y está embarazada.