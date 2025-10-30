Durante los últimos días, diversos trascendidos habían llegado al equipo de la Red Panorama por un siniestro vial que había ocurrido con una pareja, ambos oriundos de Marcos Juárez, pero en la comuna chaqueña de San Pedro.

Por tal razón, la Panorama pudo comunicarse con uno de los damnificados, Aníbal Sanato, quien brindó mayores detalles al respecto.

Hace unos días atrás, Sanato y su mujer, de apellido Cordera, circulaban por un camino de tierra entre las localidades de Charata y San Pedro cuando, por razones que se intentan esclarecer, chocaron con la parte trasera de un camión. Según lo explicado por Aníbal, se había levantado mucha tierra en el lugar, por lo que se les había dificultado la visual.

Como resultado, Sanato sufrió la rotura de 3 costillas al golpear contra el volante. Por otro lado, su esposa tuvo algunas lesiones en el rostro.

No tuvieron heridas de gravedad. Además, el accidentado detalló que están, en estos momentos, en Buenos Aires, ya que su mujer tendrá una intervención quirúrgica en la cara producto de las lastimaduras.