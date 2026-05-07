En diálogo con el equipo de Red Panorama, la contadora Paola Anastasi explicó la polémica en la que quedó envuelta en tras conocerse trabajos realizados con maquinaria municipal en un terreno de su propiedad, ubicado sobre calle El Porvenir.

Durante la entrevista radial, la funcionaria confirmó que solicitó el servicio al municipio y sostuvo que “se pagó el sellado que corresponde”, luego de que vecinos observaran camiones y máquinas trabajando en el lugar.

Según se detalló en el programa, en el predio habrían trabajado “dos camiones de la municipalidad, una bobcat y otra máquina más”, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en propiedades privadas de empleados municipales. Anastasi explicó que la intervención consistió únicamente en llevar tierra y nivelar sectores hundidos del lote, y remarcó que la limpieza inicial fue realizada por el anterior dueño junto a una empresa privada.

“Lo que yo contraté a la municipalidad fue para que me lleven un poco de tierra para nivelarlo y acomodarlo”, afirmó la secretaria de Hacienda, quien además indicó que el trámite fue realizado dentro de los servicios tarifados que presta el municipio. También aseguró que la boleta fue generada días atrás y abonada recientemente, incluso ofreciendo enviar el comprobante de pago durante la entrevista.

Durante el diálogo, tanto la funcionaria como Nelvio Barovero coincidieron en que este tipo de colaboraciones entre vecinos y empleados municipales “se hacen siempre” para facilitar tareas cotidianas. El periodista incluso relató una experiencia personal en la que coordinó con trabajadores municipales el retiro de troncos desde el interior de su propiedad para evitar trasladarlos hasta la vereda. Anastasi, por su parte, remarcó que “los empleados están a disposición en ayudar”.

La funcionaria también señaló que junto a su pareja realizan tareas de mantenimiento por cuenta propia y reconoció sentirse incómoda por la exposición pública del tema. “Todavía ni siquiera escrituré el terreno”, expresó, mientras insistió en que el trabajo realizado por el municipio fue abonado y realizado de manera transparente.