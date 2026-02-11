En diàlogo con la intendenta de San Marcos Sud y ante la preocupación de vecinos y pobladores

por la seguidilla de hechos de robo y situaciones donde según el registro de cámaras dan cuenta de una misma persona , pero la misma padece de un cuadro de adicción. si bien el caso ya fue presentado a la justicia para ayudar y tambiën colaborar para que se pueda hacer algo al respecto la misma se está demorando y los hechos continúan.

Aguardan la pronta respuesta desde la fiscalía para poder accionar ya que la persona tiene 32 años.